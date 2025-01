Massimo, tenore livornese, vola in finale di “Io Canto senior”

Il tenore livornese Massimo Gentili vola in finale di “Io Canto senior” il contest condotto da Gerry Scotti in onda il venerdì in prima serata. Lo spettacolo prevede anche la partecipazione di Anna Tatangelo, Mietta, Fausto Leali, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia e Lola Ponce.

Il regolamento della semifinale è stato modificato prevedendo come prima esibizione un duetto con un big. Massimo Gentili ha duettato con Lola Ponce nel brano “Vivo per lei” brano portato al successo da Andrea Bocelli e Giorgia.

Il duetto eseguito magistralmente dal tenore labronico e Lola Ponce ha avuto il gradimento della giuria e del pubblico. I voti del pubblico hanno portato Massimo Gentili ad interpretare “Miserere” il brano scritto da Zucchero e interpretato in duetto insieme a Pavarotti, Massimo Gentili ha interpretato la canzone alternando l’impostazione del canto lirico a quella del canto leggero, alla fine dell’esecuzione il tenore, visibilmente commosso ha ricevuto un caloroso applauso, la giuria ha premiato l’esecuzione mettendolo al secondo posto della semifinale che darà per la finale a Massimo Gentili dieci punti di vantaggio per la finale.

