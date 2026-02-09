Massimo Volpi parlerà di “Livorno Beat”

Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo”, venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00, nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, Massimo Volpi parlerà della Livorno Beat, con la partecipazione dei musicisti Alessio Colombini e Cristiano Cei

Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”, venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00, nell’aula magna della sede di Piazza Vigo, Massimo Volpi parlerà della Livorno Beat, con la partecipazione dei musicisti Alessio Colombini e Cristiano Cei.

A Livorno a metà degli anni ’60 si formarono decine di gruppi musicali: alcuni ebbero breve durata, qualcuno ebbe successo. Di quell’avventura, nel tempo, si è persa traccia: se ne parla per sentito dire, per aneddoti. Le nostre radici, la “storia musicale” di chi ci ha preceduti invece, hanno il diritto di essere riscoperti, portati nuovamente alla memoria del presente. L’appuntamento di venerdì 13 febbraio ha proprio lo scopo di far rivivere emozioni a chi ha già vissuto quei momenti ma anche di far conoscere e scoprire una realtà cittadina ai più giovani che magari non sanno che la loro città era in quegli anni sessanta una fucina di gruppi musicali con i loro nomi fantasiosi: Le Mummie, I Falchi, I Modì, I Trolls (vi suonava un giovane Vittorio De Scalzi, chitarra e voce poi nei New Trolls uno dei gruppi musicali italiani più famosi costituitosi nel 1967), Gli Arcieri (furono anche il gruppo di Milva), I Satelliti (la loro versione italiana, “Finirà”, di “For your love” brano degli Yardbirds vendette oltre 300mila copie e fu tra i dischi più venduti in Italia nel 1965), e questo solo per citarne alcuni. L’incontro è a cura di Massimo Volpi, appassionato di tutto quello che riguarda la storia della sua città e autore del libro “A Livorno negli anni ’60 si suonava così” e del successivo “…anni ‘70”, editi da Erasmo Libri.

Durante la serata saranno proiettate vecchie foto di gruppi anni ’60 e brevi video del tempo.

Massimo Volpi è nato a Livorno nel 1956. La storia della sua città, la musica e il mare sono le sue grandi passioni, da sempre. Per le Edizioni Erasmo ha scritto A Livorno negli anni ’60 si suonava così (2011); A Livorno negli anni ’70 si suonava così (2012); Pizzaballa ti odio (2013); Il mare d’inverno (2014), Bar Veloce (2022) e Pakò – Il sogno spezzato (2024).

Alessio Colombini, nato a Livorno nel 1951, nel 1969 entra a far parte del gruppo i “Modì”. Debutta nel 1975 come autore per Donatello nell’album Il tempo degli dei. Partecipa al Festivalbar 1980 nella categoria “Discoverde” con la canzone A proposito d’amore, poi inserita nel suo album di debutto A proposito di me, uscito nello stesso anno. Nel 1982 vince, con Tiziana Rivale e Giorgia Fiorio, la gara Tre per Sanremo che si tiene all’interno del programma Domenica in. Partecipa al Festival di Sanremo 1983 con Scatole cinesi.

Cristiano Cei ha una formazione musicale classica (diploma in chitarra), studia musica antica. Ha suonato nel gruppo Blackspot che fa cover dei Police, e nel gruppo Four for Africa Big Band. Oggi suona il liuto, oltre alla chitarra, nel gruppo Riemersioni, un progetto in cui le forme del classico “riemergono” per raccontare emozioni e affetti contemporanei.

INFO: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©