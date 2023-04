Masterclass di Zumba con il jammer Belletti

Sabato 6 maggio alla New Eos Fitness Club di Stagno torna il Jammer Internazionale di Zumba (r) Alessandro Belletti per una Super Masterclass di Zumba alle 16

Sabato 6 maggio alla New Eos Fitness Club di Stagno torna il Jammer Internazionale di Zumba (r) Alessandro Belletti per una Super Masterclass di Zumba alle 16. Posso partecipare anche persone non associate con un piccolo contributo.

Per info: 0586-953354

Condividi: