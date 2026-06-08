Matematica e geometria applicate alla natura: da Pitagora ai frattali di Mandelbrot

Proseguono gli incontri culturali negli spazi di Extra Factory. Giovedì 11 giugno alle ore 21.15 il biologo e artista contemporaneo livornese Paolo Pasquinelli presenterà la conferenza "Matematica e geometria applicate alla natura. Da Pitagora ai frattali di Mandelbrot"

Proseguono gli incontri culturali negli spazi di Extra Factory. Giovedì 11 giugno alle ore 21.15 il biologo e artista contemporaneo livornese Paolo Pasquinelli presenterà la conferenza “Matematica e geometria applicate alla natura. Da Pitagora ai frattali di Mandelbrot”, un affascinante viaggio alla scoperta delle relazioni che legano il linguaggio dei numeri alle forme del mondo naturale.

Attraverso fotografie, esempi tratti dall’osservazione diretta della biodiversità e immagini corredate da didascalie esplicative, Pasquinelli mostrerà come concetti matematici apparentemente astratti trovino continue applicazioni nella realtà che ci circonda. Dalla simmetria delle ali di una farfalla alle geometrie ricorrenti presenti negli organismi viventi, fino ai fenomeni più complessi legati al caos e alla geometria frattale, la natura si rivela come un laboratorio straordinario dove matematica e biologia dialogano costantemente.

L’incontro si caratterizza per un approccio divulgativo accessibile a tutti: partendo dalle nozioni di matematica e geometria apprese durante gli studi scolastici, il pubblico sarà accompagnato verso temi più avanzati, sempre attraverso esempi concreti e facilmente comprensibili.

Particolarmente interessante sarà il collegamento tra formule, grafici e fenomeni naturali osservati durante decenni di studi sul campo dedicati agli ecosistemi e alla biodiversità. La conferenza sarà inoltre arricchita da curiosità e aneddoti storici relativi ai matematici e agli scienziati che hanno contribuito alla comprensione dei fenomeni illustrati.

Nato a Livorno nel 1945, Paolo Pasquinelli è biologo e artista contemporaneo. Da oltre quarant’anni affianca alla ricerca scientifica una intensa attività artistica, sviluppando un percorso originale che mette in dialogo osservazione della natura, conoscenza scientifica e sensibilità estetica.

L’ingresso è libero.

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