Matilde Rosati & Vertigo Drift: la nuova scena d’autore approda al Botteghe 2.0 Restaurant Music Club

Un altro evento targato Claps Eventi sarà in scena sabato 11 aprile sul palco del Botteghe 2.0 Restaurant Music Club, la cantautrice Matilde Rosati accompagnata dalla sua band, i Vertigo Drift, per una serata all’insegna della musica originale e della nuova scena d’autore italiana

Un altro evento targato Claps Eventi sarà in scena sabato 11 aprile sul palco del Botteghe 2.0 Restaurant Music Club, la cantautrice Matilde Rosati accompagnata dalla sua band, i Vertigo Drift, per una serata all’insegna della musica originale e della nuova scena d’autore italiana.

Ad aprire il concerto saranno i Tape Dreams, gruppo musicale dalle sonorità pop rock ispirate agli anni ’70 e ’80. La band porterà sul palco un repertorio capace di richiamare atmosfere vintage e melodie senza tempo, scaldando il pubblico prima dell’esibizione principale.

L’evento si inserisce nel calendario primaverile del locale livornese, sempre più punto di riferimento per la musica dal vivo e per la valorizzazione di artisti emergenti. La presenza di Matilde Rosati conferma questa vocazione, portando sul palco una giovane voce che si sta facendo spazio nel panorama cantautorale.

Il progetto musicale di Matilde Rosati si muove tra sonorità pop d’autore , con particolare attenzione ai testi e alla dimensione emotiva. Sul palco, insieme ai Vertigo Drift, alla batteria Riccardo Bianchini, alla chitarra e basso Gerardo Francesconi l’artista costruisce un live energico ma allo stesso tempo intimo, capace di alternare momenti di intensità a passaggi più riflessivi.

La band contribuisce a definire un sound moderno e dinamico, arricchendo le composizioni con arrangiamenti che spaziano tra elettronica leggera e strumenti tradizionali.

Il concerto si terrà sabato 11 aprile a Livorno presso il Botteghe 2.0 Restaurant Music Club. Un’occasione per il pubblico di scoprire nuove proposte musicali in un contesto raccolto e coinvolgente, tra richiami al passato e sonorità contemporanee.

La serata inizierà alle 20,00 con la cena in prenotazione al 346.6217884, dalle 22.30 entrata con consumazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©