Matrimonio all’italiana ai 4 Mori

Per la rassegna di film del passato “Les Films Perdu”, al Cinema Teatro 4 Mori arriva il momento di un viaggio nella Napoli di Vittorio De Sica grazie a “Matrimonio all’italiana”, con proiezione in programma domenica 8 dicembre alle ore 9.30. Un appuntamento della domenica mattina, e più precisamente nel giorno dell’Immacolata, assieme agli amici de Il Chioschino di Filippo Brandolini, che delizieranno i presenti con una tipica colazione all’italiana, appunto: caffè e cornetto (su prenotazione!). A seguire il film la cui trama è ispirata alla commedia teatrale di Eduardo de Filippo. Domenico Soriano, ricco pasticciere e impenitente donnaiolo, è legato all’ex prostituta Filumena Marturano da una relazione più che ventennale. Soriano l’aveva conosciuta al tempo della seconda guerra mondiale durante un bombardamento: dopo averla tolta dalla casa d’appuntamenti in cui lavorava, dapprima l’aveva sistemata in un appartamento di sua proprietà e poi in casa propria come badante della sua anziana madre, risoluto a tenerla con sé soltanto come amante ma illudendola di poter aspirare a qualcosa di più. L’uomo fa quindi di lei la sua amante per anni. Ma lei non si accontenta e, un giorno, finge la morte per farsi sposare in extremis. Scoperta la beffa, stupisce nuovamente il consorte informandolo di essere la madre di tre ragazzi, uno dei quali è figlio suo, ma si guarda bene dal rivelargli quale. Domenico comincia ad arrovellarsi all’idea di avere un erede e a riflettere sulla sua vita passata e presente e sul suo rapporto con Filumena. Così, alla fine, dopo una sequela di inutili minacce e tentativi di desumere chi sia, fra i tre, suo figlio, arriverà finalmente a comprendere i valori familiari fondamentali. Per ulteriori informazioni e prevendite: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 8 euro, ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori tessera “Compagnia portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”) 6 euro, possessori tessera “Amici del cinema” 5 euro.

