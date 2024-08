Matteo Becucci in “Fisio Beat” con Antonio Viti

Giovedì 22 agosto alle 21.30 in Fortezza Vecchia il vincitore di “X Factor 2009” Matteo Becucci (cantautore livornese, classe 1970, in attività dal 1990) e il dottor Antonio Viti, osteopata, presenteranno uno spettacolo dal titolo “Fisio Beat! – La musica del corpo che cambia”.

Spiegano i protagonisti: “Fisiobeat è fisioterapia e musica, cura del corpo, cura della mente e forse dell’anima, attraverso l’arte e l’arte del confronto. La ricerca dell’armonia attraverso i cambiamenti che la vita continuamente ci pone davanti. Ascoltare ed ascoltarsi. Lasciarsi cullare dalle onde del destino cercando di dirigere la barca della nostra vita dove vorremmo, rimanendo in piedi nella maniera più facile possibile”.

Lo spettacolo unisce due talenti straordinari, quello musicale di Becucci (che durante l’evento eseguirà canzoni sue e di altri artisti) e quello di Viti, già fisioterapista della Nazionale Cantanti, nelle vesti di narratore/divulgatore.

Uno show che aiuterà tutti “a stare meglio” e dove la musica diventerà la medicina di cui tutti abbiamo bisogno.

Lo spettacolo fa parte della stagione della Fortezza Vecchia curata da Luca Menicagli per “Menicagli Pianoforti”. Biglietto d’ingresso: 10 euro.

