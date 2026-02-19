Matteo Saudino e Guia in Anime Fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele

Venerdì 20 febbraio alle 21 30 al Nuovo Teatro delle Commedie arriverà Matteo Saudino, professore, filosofo e youtuber, che presenterà Anime Fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele, con l’accompagnamento musica di Giua. Lo spettacolo è una produzione di Produzioni Fuorivia e Pilar Ternera/NTC.

Un viaggio profondo nelle fragilità dell’uomo contemporaneo, accompagnato dalle riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. Oggi, più che mai, il nostro tempo appare segnato dalle incertezze esistenziali: dalla solitudine che avvolge l’individuo alla crescente difficoltà di comunicare autenticamente, dall’assenza di verità alla crisi della politica, dalle inquietudini sollevate dalla tecnologia alle paure ataviche legate alla morte, un tabù che, nonostante i secoli, continua a essere irrisolto. Lo spettacolo, ispirato all’omonima pubblicazione di Matteo Saudino per Einaudi, ci invita a riflettere su come le intuizioni dei grandi filosofi dell’antichità possano ancora oggi offrirci chiavi di lettura per affrontare le sfide e le trasformazioni dell’Occidente contemporaneo. Platone, con la sua visione della realtà come mondo delle idee, ci spinge a cercare la verità oltre le apparenze, mentre Aristotele, con la sua riflessione sull’etica e sulla felicità, ci invita a coltivare la virtù come strada per vivere una vita piena e autentica.

Al termine dello spettacolo, in collaborazione con la libreria Mandadori Bookstore, l’autore si fermerà per il firmacopie del libro Anime Fragili.

Biglietti

Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

Prenotazione sempre consigliata.

