Matteoni presenta: “La collaborazione con Jules Claretie. Serafino Macchiati e le nuove frontiere del paranormale”

La 3ª puntata, prevista Giovedì 11 gennaio 2024, alle 17, vedrà protagonista Dario Matteoni, storico dell’arte, direttore dell’Accademia di Belle Arti “Alma Artis”, Pisa, con la conferenza dal titolo La collaborazione con Jules Claretie: Serafino Macchiati e le nuove frontiere del paranormale

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha il piacere di annunciare la 3ª Puntata del Calendario Culturale 2023/2024, Tra Simbolismo e Spiritismo. Il caso europeo di Serafino Macchiati dall’impresa Alinari all’illustrazione del romanzo psicologico, promosso e organizzato dal Comune di Collesaletti, ideato e curato da Francesca Cagianelli, con l’obiettivo di dilatare ulteriormente gli orizzonti tematici e iconografici della mostra Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’impressionismo tra euforia Belle Epoque e drammi della psiche, e potenziare l’offerta didattica della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini.

Le finalità scientifica coincidono in quest’occasione con l’indagine dedicata dai curatori delle diverse puntate del Calendario all’intreccio tra simbolismo e spiritismo, attraverso un ventaglio di proposte scientifiche interdisciplinari, fortemente proiettate nel serbatoio sconfinato della letteratura del decadentismo europeo e del dilagante boom dell’illustrazione libraria, ma rivolte al contempo a contaminare di inedite sfumature la sondatissima stagione della Belle Epoque, evidenziandone stavolta il lato oscuro, ovvero quel deflagrante innesto da una parte con il fenomeno della psichiatria e dall’altra con l’exploit delle teorie medianiche.

La 3ª puntata, prevista Giovedì 11 gennaio 2024, alle 17, vedrà protagonista Dario Matteoni, storico dell’arte, direttore dell’Accademia di Belle Arti “Alma Artis”, Pisa, con la conferenza dal titolo La collaborazione con Jules Claretie: Serafino Macchiati e le nuove frontiere del paranormale, basata su un’indagine analitica e documentata delle strategie illustrative di Macchiati nella Parigi Belle Epoque, sospinte verso quella sperimentazione estrema che condusse il marchigiano addirittura all’inversione dell’ordinario percorso editoriale, fino ad anticipare con la suspense esplosiva delle sue ideazioni grafiche il corso della gestazione letteraria degli esponenti del romanzo psicopatologico.

In questa occasione, sotto i riflettori dello storico dell’arte italiano, finisce tutto quel filone tra parapsicologia e horror della letteratura di fine Ottocento e primo Novecento, nell’ambito della quale campeggia Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, di Robert Louis Stevenson, vero e proprio cult dedicato al tema del “doppio”.

La mostra sarà comunque visitabile secondo gli orari previsti: ore 15.30-18.30

