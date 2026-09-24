Mattia Giovannelli in concerto a Suoni Inauditi

All’Auditorium Cesare Chiti il concerto per pianoforte di Matteo Giovannelli, con un programma che attraversa Ravel, Debussy, Stravinsky, Bolcom, Antheil, Milhaud e Gershwin

Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, Rassegna Internazionale di Musica Contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, realizzata con il contributo di Unicoop Firenze. Sabato 26 settembre alle ore 16.30, all’Auditorium Cesare Chiti, è in programma (ingresso libero) il settimo concerto della rassegna, con protagonista al pianoforte Matteo Giovannelli. Il programma propone un percorso attraverso alcuni dei linguaggi e delle influenze che hanno caratterizzato la musica pianistica del Novecento, mettendo in relazione la tradizione colta con elementi provenienti dal ragtime, dal jazz e dalla musica popolare. L’appuntamento si apre con il “Prelude” di Maurice Ravel e prosegue con “Garden of Eden suite: II” di William Bolcom e “Minstrels”, dai Préludes, libro I, di Claude Debussy. Seguiranno “Piano Ragtime” di Igor Stravinsky, “Garden of Eden suite: IV” di Bolcom e “Golliwog’s Cakewalk” da Children’s Corner di Debussy. Il programma comprende inoltre la “Sonatina” di Ravel, le “2 toccatas” di George Antheil, “Garden of Eden suite: I” di Bolcom, i “3 Rag Caprices” di Darius Milhaud, i “3 preludes” di George Gershwin e “Garden of Eden suite: III” di Bolcom. La scelta dei brani evidenzia in particolare il dialogo tra scrittura pianistica contemporanea e materiali ritmici e stilistici di diversa provenienza: un itinerario attraverso autori e repertori che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio dello strumento nel corso del Novecento. La XIV edizione di Suoni Inauditi è curata artisticamente dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis e dal M° Pietro Bittolo Bon.

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