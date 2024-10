Mattiniamoci, serata di beneficenza per l’Associazione Autismo Livorno

I proventi della serata serviranno per finanziare il progetto Mattiniamoci rivolto a ragazzi/e che hanno terminato il percorso di studi e che attraverso questo progetto imparano le autonomie per una vita indipendente

Domenica 20 ottobre al Mercato Centrale, con il patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno, si svolgerà una serata di beneficenza organizzata da Milva Brilli event manager dell’Associazione Autismo Livorno i cui proventi andranno a finanziare il progetto Mattiniamoci rivolto a ragazzi/e che hanno terminato il percorso di studi e che attraverso questo progetto imparano le autonomie per una vita indipendente.

Il catering sarà curato dalla Pasticceria Cristiani da The King of pasta di Valerio Chiesa e da Locas. Un grazie in primis al Comune di Livorno che ha patrocinato l’evento e a chi ha sostenuto l’iniziativa: Birindelli Auto, C.Ri.Li, Edinfra, Cut Color, Royal Immobiliare, Gruppo Pluricart.

Presenterà la serata Carmen Petrucci. Ospite d’onore Michele Crestacci, dj Riccardo Baroncini,

Ph Federico Marsiglia.

