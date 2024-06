Mauro Fuori al teatro Vertigo

Ogni anno la scuola di arti sceniche Enzina Conte mette in scena un testo originale scritto da Paola Pasqui su misura per gli allievi del secondo anno. Dopo un lavoro laboratoriale condotto con Marco Conte, dove si lavora sull’improvvisazione e sulla creazione del personaggio comico e sulla scelta dell’argomento, Paola Pasqui con la sua sapiente penna ed acume umoristico, scrive un testo che viene messo in scena con una regia a due di Marco Conte e Paola Pasqui. Questo metodo, dice Marco Conte direttore artistico, ci consente di valorizzare tutti gli attori, rinunciando all’utilizzo di testi già scritti che per loro natura prevedono personaggi maggiori e personaggi minori. In questo caso ogni attore ha il suo spazio e la sua valorizzazione. “Mauro fuori” è il titolo di questo testo che ironizza su una conosciutissima serie, perché l’argomento scelto quest’anno è il cinema: una scalcinata produzione cinematografica vuole girare un film. Ai casting si presentano attori ed attrici di vario genere e dubbio talento, ma manca il produttore. Improvvisamente si presenta un soggetto poso raccomandabile ma che ostenta pacchi di contanti che convincono il regista ad accettare il finanziamento. Come accade a volte anche nella realtà, il produttore vorrà influire sulla scelta dei protagonisti che non sempre sono all’altezza. Riusciranno a realizzare il film? Per info 0586210120.

