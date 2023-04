Max Pezzali saluta i fan: “Grazie Livorno!”

Due fermi immagine ricavati dalla storia Ig con la quale Max Pezzali ha ringraziato Livorno

Dopo Renato Zero, il Modigliani Forum si è riempito per Max Pezzali il 26 aprile. Il cantante ha ricambiato tutto l'affetto e il calore ricevuti nel corso della serata con un "Grazie Livorno!" pubblicato in una storia Instagram durante "Come mai"

Dopo Renato Zero, il Modigliani Forum si è riempito per Max Pezzali. Il 26 aprile il cantante ha emozionato tutti i suoi fan presenti con le sue canzoni storiche e più recenti ricambiando tutto l’affetto e il calore ricevuti nel corso della serata con un “Grazie Livorno!” pubblicato in una storia Instagram durante “Come mai”.

Condividi: