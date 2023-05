Mayor. Federico è doppiatore per un film, Erika è diretta dalla Golino

Federico Parlanti all’anteprima di “Campioni”, commedia americana distribuita da Universal Pictures che uscirà nelle sale il 31 maggio 2023, nella quale il personaggio di Johnny è stato doppiato proprio da lui stesso. L’attrice Erika Bonura si trova a Catania accompagnata da Aurora Paoli per girare la serie tv “L’arte della gioia”, diretta da Valeria Golino

Ad una settimana dalla prima di “Scaraventati, ho fatto la mia”, due attori della compagnia Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini stanno dimostrando l’incessante energia che caratterizza questa realtà livornese in continua ascesa.

Cominciamo con Federico Parlanti, che martedì 16 maggio si è recato a Roma accompagnato da Lamberto Giannini, Rachele Casali ed Irene Morini per assistere all’anteprima di “Campioni”, commedia americana distribuita da Universal Pictures che uscirà nelle sale il 31 maggio 2023, nella quale il personaggio di Johnny è stato doppiato proprio dal “nostro” Federico.

Nel frattempo, l’attrice Erika Bonura si trova a Catania accompagnata da Aurora Paoli per girare la serie tv “L’arte della gioia”, diretta da Valeria Golino.

Un periodo di immense soddisfazioni per la Mayor Von Frinzius, che vede i propri attori spiccare il volo per poi tornare sempre al proprio nido.

“Scaraventati, ho fatto la mia” è infatti davvero alle porte e debutterà il 25 maggio presso il Teatro Goldoni di Livorno per poi replicare la sera seguente.

Sono ancora disponibili degli ottimi posti, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Goldoni, sul sito ticketone o nei punti vendita ticket one, posto unico 12 euro.

