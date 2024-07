Mayor, gli ultimi appuntamenti estivi. Il calendario

Ultimi appuntamenti estivi per chi volesse conoscere il lavoro della Mayor Von Frinzius, che dopo un anno di prove e spettacoli è in procinto di un meritato riposo … ma non senza salutare prima

Ultimi appuntamenti estivi per chi volesse conoscere il lavoro della Mayor Von Frinzius, che dopo un anno di prove e spettacoli è in procinto di un meritato riposo … ma non senza salutare prima.

Il primo appuntamento sarà sabato 27 luglio ai Bagni Lido, dove terrà una lezione aperta dal titolo “Down per un giorno” durante la quale esercizi teatrali che coinvolgeranno attori e pubblico saranno alternati a scene dello spettacolo “Tarabaralla- ci vuole coraggio a lasciarsi”.

“Lo scorso anno siamo stati benissimo ai Bagni Lido Livorno e quest’anno non potevamo che replicare! Quindi vi aspettiamo sabato prossimo, 27 luglio, alle 21:30 per ballare e divertirci insieme – l’ingresso è libero e gratuito!” Dichiarano i Mayor sulla propria pagina Facebook.

“Abbiamo stabilito la data per questo evento a gennaio, ritrovando in Nicola Ganni e nei Bagni Lido una precisione ed una organizzazione invidiabile. Siamo grati per l’attenzione nei nostri confronti non vediamo l’ora di esibirci.“

Per l’occasione, l’ingresso allo stabilimento sarà gratuito a partire dalle venti.

A seguire, venerdì 2 agosto la Mayor si esibirà all’interno di effetto Venezia portando tra le strade del quartiere le proprie prove.

L’esibizione consisterà appunto in una prova itinerante che seguirà le seguenti tappe:

– ore 21:00 ponte della Venezia,

– ore 22:00 ponte dei Domenicani,

– ore 23:00 ponte di marmo,

– ore 24:00 ponte della Venezia.

Per chiudere l’estate Mayor, lo spettacolo “Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi” andrà in scena domenica 4 agosto sul palco della Fortezza Vecchia alle ore 22.00.

Tutti questi eventi sono ad ingresso libero e gratuito! Che fare? Esserci!

Condividi:

Riproduzione riservata ©