Mayor, lunedi 12 maggio prova aperta di Sfiorarsi

Foto di Marco Del Lucchese

Lunedì 12 maggio alle 14.30 l'ultima prova aperta al pubblico sul palco del teatro Goldoni e la conferenza stampa dello spettacolo coprodotto con la Fondazione Goldoni

Maggio è appena iniziato e la voce della Compagnia Mayor Von Frinzius comincia già ad echeggiare per tutta la città. In vista del debutto di “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”, il 28 e 29 maggio al Teatro Goldoni alle ore 21.00, la MVF ha pensato ad un evento di promozione che assolutamente non potete perdere.

Domenica 11 maggio la Compagnia attraverserà Livorno a bordo di un pullman scoperto gentilmente concesso da Livorno City Sightseeing! Gli attori MVF sfileranno in centro e sul mare in una versione super elegante inedita!

La partenza sarà dal Comune per poi passare dalla Terrazza, da Baracchina Rossa, dalla Scalinata di Antignano e gli ex Tre Ponti.

A seguire, lunedì 12 maggio alle 14.30 si terrà l’ultima prova aperta al pubblico sul palco del teatro Goldoni e la conferenza stampa dello spettacolo coprodotto con la Fondazione Goldoni.

Avere l’occasione di osservare con la luce del giorno le prove di uno spettacolo a meno di un mese dal suo debutto e sentire le dichiarazioni dei registi può essere un valido strumento in più per riuscire ad immergersi in tutto e per tutto nell’intricata scaletta piena di sketch, monologhi e balli coinvolgenti che la Mayor Von Frinzius ci offre, permettendo di arrivare allo spettacolo di maggio “preparati”!

Tra le cose degne di nota, il 17 maggio l’attore Mayor Federico Parlanti parteciperà come presentatore insieme a Paolo Ruffini all’evento IncontrArti all’arena di Verona, un evento benefico durante il quale saranno presenti numerose celebri personalità.

Come sempre, maggio si presenta pieno di incanto e promesse per la Mayor Von Frinzius, impaziente di esibirsi!

I biglietti per il 28 e 29 maggio sono acquistabili:

presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì in orario 10:00/13:00 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16:30/19:30;

sul sito e nei punti vendita del circuito TicketOne.

