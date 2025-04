Mayor, mercoledì 30 aprile prove aperte di Sfiorarsi, toccarsi è complicato

Lo spettacolo è frutto del lavoro dei registi Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni

Maggio è alle porte e con lui un mese carico di emozioni si preannuncia per la Mayor Von Frinzius, che saluterà aprile con due eventi di promozione! Domenica 27 aprile ci sarà una piccola incursione prima della partita dell’Us Livorno 1915. Gli attori sfileranno in campo portando con sé la loro travolgente energia per i nostri giocatori! Mercoledì 30 aprile la Mayor Von Frinzius APS aprirà le proprie porte al pubblico dalle ore 14.30 alle 17.30 in occasione della terza prova dell’anno sul palco del Teatro Goldoni! Le vendite per l’ultimo spettacolo firmato Mayor Von Frinzius che andrà in scena il 28 e 29 maggio, “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”, co-prodotto con la Fondazione Teatro Goldoni, stanno andando a ruba ma avere l’occasione di osservare con la luce del giorno le prove di uno spettacolo ad un mese dal suo debutto può essere un valido strumento in più per riuscire ad immergersi in tutto e per tutto nell’intricata scaletta piena di sketch, monologhi e balli coinvolgenti che la Mayor Von Frinzius ci offre permettendo di arrivare allo spettacolo di maggio “preparati”. “Toccarsi è complicato, toccarsi implica mettere a nudo il proprio disagio, la propria repulsione… e allora è importante sfiorarsi, perché nello sfiorarsi ognuno può mantenere se stesso e tentare l’incontro con l’altro. Nello sfiorarsi c’è una delicatezza che ormai abbiamo perso”. Questo alla base dell’opera frutto del lavoro dei registi Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni. Chi fosse interessato ad assistere a questo momento cosi speciale per la Mayor Von Frinzius può prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al 3384694569! L’accesso alle prove sarà consentito solo su prenotazione.

