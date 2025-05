Mayor, successo per il debutto di “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”

Foto di Samu Olivar gentilmente concesse dall'ufficio stampa della compagnia Mayor Von Frinzius

Il debutto del nuovo spettacolo coprodotto da Mayor Von Frinzius e Fondazione Teatro Goldoni è stato un vero e proprio successo, una boccata d’aria fresca ricca di emozioni e divertimento

Mayor Von Frinzius. Questo nome riecheggia in tutta la città, le musiche dello spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato” si sentono scorrendo storie e reel, infiniti messaggi di apprezzamento e gratitudine pullulano chat e bacheche social.

“Una strada assolata, un uomo che cammina dolcemente, cercando un contatto lieve con il dolore.

Aver la capacità di sentire uno spettacolo è il vero senso nascosto che la vita ci regala.

Una strada assolata, un uomo che cammina dolcemente,

cercando un contatto lieve con il dolore.

Sole, mattino, pioggia, notte, amore, inadeguatezza, il segreto è vivere tutte le volte come fosse la prima, i loro sguardi commossi sono questo..

Una strada assolata, un uomo che cammina dolcemente, cercando un contatto lieve con il dolore.

Ed è meraviglioso essere tornato a respirare il clima dei Mayor, che

l’inevitabile scorrere del tempo aveva minato.

Oggi ho ri assaporato tutto ed è stato bellissimo, ora si chiude ed è

come se fosse scomparsa l’energia

… solo in spiaggia penserò a questo con malinconia. Una strada

assolata, un uomo che cammina dolcemente, cercando un contatto lieve con

il dolore. Ma il dolore esplode dissolvendo tutto, le lacrime rimbalzano sullo scoglio.

Altro non conosco”.

Lamberto Giannini

Da queste parole si capisce l’anima della Mayor, coesa, puntuale nel qui e nell’ora, capace di sfidare tutto per vivere un attimo che in realtà… sotto sotto… non esiste.

La regia 2025 è firmata Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni, che dopo dieci anni da attrice debutta in regia portando freschezza ed entusiasmo.

La direzione di palco ancora una volta affidata a Francesco Pacini.

Ma l’avventura non è ancora finita.

Questa sera la Mayor Von Frinzius replicherà sempre presso il teatro Goldoni alle ore 21 e ci sono ancora pochi biglietti disponibili!

