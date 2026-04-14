Mayor, un maggio da protagonisti tra Verona e Livorno

Dall’Arena di Verona al Teatro Goldoni, tre appuntamenti tra sold out, debutti e solidarietà con ospiti d’eccezione

Il mese di maggio si preannuncia particolarmente intenso per i Mayor, protagonisti di un vero e proprio tour che li vedrà calcare palcoscenici prestigiosi come l’Arena di Verona e il Teatro Goldoni di Livorno. Si parte il 2 maggio proprio dall’Arena di Verona, in uno spettacolo già sold out da tempo, che vedrà i Mayor esibirsi insieme a Paolo Ruffini nello show “Din Don Down”, confermando ancora una volta la loro capacità di conquistare il grande pubblico. Il 7 e l’8 maggio sarà invece la volta del debutto del loro nuovo spettacolo, “Non posso che ho da fa”, in scena al Teatro Goldoni. Un appuntamento molto atteso, per il quale restano ormai pochissimi biglietti disponibili, segno dell’entusiasmo che circonda questo nuovo progetto. A chiudere questo ricco calendario sarà il ritorno, il 15 maggio, nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona, per una serata benefica dal titolo “La grande sfida”. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano come Francesco Renga e sarà presentato da Federico Parlanti. Nel corso della serata, i Mayor offriranno al pubblico un estratto di “Non posso che ho da fa”, portando sul palco parte del loro nuovo lavoro.

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