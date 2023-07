Mayor von Frinzius, 4 argenti al Festival “Il Giullare” di Trani

Sabato 22 luglio 2023 la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, Silvia Angiolini e Rachele Casali si è recata aTrani per partecipare al festival nazionale “il giullare”.

L’emozione è stata incredibile, pur partendo con un gruppo ridotto, e la Mayor si è aggiudicata ben quattro argenti. Iniziamo con il secondo premio a Federico Parlanti come migliore attore, per proseguire con un secondo premio del pubblico, un secondo premio alla regia ed il secondo posto come vincitori del Contest.

“Per l’efficacia con cui la rappresentazione del dolore che ti sorprende quando pensi di aver riannodato tutti i fili dell’esistenza , è stata portata sulla scena con un senso di gruppo che il filo rosso del finale ha accomunato in maniera profonda, unendo vicende della vita che segnano nell’anima e presentando il conto della superficialità dell nostra epoca”.

Lo spettacolo ha dato il segno dell’unione che fa la forza mettendo in scena la maestosità dell’integrazione declinata da musiche perfettamente in linea con recitazione e messaggio. Premio secondo miglior spettacolo a Scaraventati, ho fatto la mia della Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno.

Una vittoria sudata, che ha portato il giusto senso della sconfitta ma anche una grande soddisfazione: sei erano le compagnie in gara, ed arrivare secondi in tutti questi premi non era affatto scontato.

Adesso il pensiero vola verso “Down per un giorno”, la lezione aperta firmata MVF che si terrà venerdì 28 luglio presso i Bagni Lido di Livorno alle ore 21.30, ingresso a 3€ dopo le 18.

La lezione aperta organizzata dalla Compagnia Mayor Von Frinzius non è una semplice dimostrazione del lavoro che registi ed attori portano avanti per l’intero corso dell’anno ma una vera e propria esperienza, da vivere in prima persona, pronti a mettersi in gioco ed emozionarsi.

Priva di una scaletta o di un copione, segue semplicemente il pensiero del regista Lamberto Giannini, che guida attori e pubblico in un continuo susseguirsi di esercizi teatrali volti a fornire pillole fondamentali per la padronanza di un palco, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi.

A questi si aggiungono coreografie e scene tratte dallo spettacolo Scaraventati – Ho fatto la mia.

L’impronta eterogenea di questa tipologia di evento permette agli spettatori di vivere un’esperienza multipla, come attori e come pubblico, mai in maniera passiva.

Foto di Silvia Casini

