Mayor Von Frinzius a Vivi Antignano
Foto di Gianni Frati
Domenica 26 luglio alle 21.30 la compagnia salirà sul palco di Piazza del Castello. Dopo il successo al Teatro Goldoni e le repliche estive, torna in scena uno degli spettacoli più apprezzati della stagione
L’estate dei Mayor Von Frinzius è stata decisamente movimentata tra festival, trasferte e spettacoli, ma la compagnia non è ancora pronta a fermarsi! Domenica 26 luglio alle 21.30 la MVF si esibirà in Piazza del Castello per il festival Vivi Antignano. Sarà l’occasione per chi non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti al Goldoni per vedere (o rivedere) “Non posso, c’ho da fa”! “Uno spettacolo che ci è cresciuto tra le mani da gennaio in poi. Ha avuto la sua versione potente al Goldoni ma la versione estiva, più snella e con degli arricchimenti, ci ha dato grandi soddisfazioni. Le repliche che abbiamo fatto a San Vincenzo, Vada, Trani e in Fortezza hanno mostrato la potenza dello spettacolo e la professionalità e la flessibilità degli attori che ormai recitano a livelli altissimi”. queste le parole del regista Lamberto Giannini, che ha diretto lo spettacolo con Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini.
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