Mayor Von Frinzius, al Levante la seconda parte dello shooting fotografico per la compagnia

Ready for the shooting! Al via la seconda parte dello shooting fotografico per la compagnia Mayor Von Frinzius

Ready for the shooting! Al via la seconda parte dello shooting fotografico per la compagnia Mayor Von Frinzius.

Parco Levante, Livorno. Una prima parte degli attori ha già scattato una serie di fotografie ricche di contrasti e contaminazione, pubblicizzando le attività dello stesso centro commerciale.

Cosi ‘’Scatti di contaminazione’’ torna a mettersi in posa col suo sorriso migliore, pronta per mostrarsi in tutta la sua positività.

Domenica 10 novembre infatti alcuni degli attori si troveranno dalla tarda mattinata al centro commerciale e si faranno ritrarre da chi dirigerà il set, senza mettersi troppo in posa ma mostrandosi con tutta la loro spontaneità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©