Mayor Von Frinzius, continua la prevendita di “Sonnambuli, se c’è un rigore lo tiro io”

La platea è stata assalita e sono rimasti solamente 233 biglietti disponibili per assistere allo spettacolo che andrà in scena il 19 maggio alle 21 sul palco del Teatro Goldoni

Poco più di un mese fa ha avuto inizio la prevendita di “Sonnambuli, se c’è un rigore lo tiro io” della Compagnia Mayor Von Frinzius, prevendita coincisa con l’ultimo appuntamento dedicato ai festeggiamenti del venticinquesimo anniversario della Mayor il 9 febbraio.

In questo breve lasso di tempo, contrariamente ad ogni previsione, la platea è stata assalita e sono rimasti solamente 233 biglietti disponibili per assistere allo spettacolo che andrà in scena il 19 maggio alle 21 sul palco del Teatro Goldoni.

“Considerando i traumi che il mondo dello spettacolo sta vivendo in seguito alla chiusura dei teatri, arrivare quasi a riempire in così poco tempo il Teatro Goldoni per noi è una vittoria”, dichiara Lamberto Giannini, regista della compagnia, accompagnato dalle coregiste Rachele Casali e Silvia Angiolini e dalla coreografa Marianna Sgherri.

È possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro Goldoni di Livorno,

sul sito e nei punti vendita TicketOne.