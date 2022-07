Mayor Von Frinzius, lezione aperta martedì 12 ai bagni Roma

La compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Marianna Sgherri quest’estate sta proponendo numerose alternative per avvicinare la città al teatro in modo anti convenzionale

Andare a teatro è un’emozione unica ed irripetibile in quanto non esiste uno spettacolo, anche se replicato numerose volte, che sia uguale ad altri rappresentati precedentemente o che verranno rappresentati in futuro… La compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Marianna Sgherri quest’estate sta proponendo numerose alternative per avvicinare la città al teatro in modo anti convenzionale. Spesso chi assiste agli spettacoli della Mayor Von Frinzius non può frenare la curiosità di scoprire cosa si cela dietro al suo lavoro e da questa curiosità e nata “Down per un giorno”, una lezione aperta di teatro durante la quale Lamberto Giannini guida i propri attori in una serie di giochi teatrali, balli ed improvvisazioni volti a coinvolgere il pubblico che dovrà mettersi in gioco personalmente, abbandonando il proprio posto a sedere da spettatore così confortante. Per assistere ad una lezione aperta Mayor non è necessario essere attori esuberanti, basta venire armati di meraviglia e voglia di mettersi in gioco.

Martedì 12 luglio la MVF realizzerà questa lezione presso i bagni Roma di Livorno alle ore 21:15: l’ingresso sarà libero. Un grazie di cuore va ad Andrea Picchi. Non perdetevi questa grande occasione per sbirciare dietro le quinte di una compagnia teatrale che sta, anno dopo anno, stupendo e meravigliando il pubblico di tutta Italia!

Condividi: