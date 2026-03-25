Mayor Von Frinzius, prova aperta al Goldoni e festa per i 20 anni di residenza
Foto di Marco Del Lucchese gentilmente concessa dall'ufficio stampa Mayor Von Frinzius
Lunedì 30 marzo pomeriggio tra backstage, interventi istituzionali e rinfresco: ingresso libero per celebrare una compagnia fuori dagli schemi
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