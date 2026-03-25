Mayor Von Frinzius, prova aperta al Goldoni e festa per i 20 anni di residenza

Lunedì 30 marzo 2026 sarà una giornata intensa ed entusiasmante per la Mayor Von Frinzius APS. Dalle 14.30, sul palco del Teatro Goldoni di Livorno, si terrà la prova aperta dello spettacolo “Non posso, c’ho da fa”: per assistere è gradito un messaggio al numero 3384694569.

Lo spettacolo, coprodotto dalla Fondazione Teatro Goldoni, debutterà il 7 e 8 maggio alle ore 21. I biglietti sono già disponibili alla biglietteria del teatro e sui circuiti TicketOne. Partecipare a una prova aperta sarà l’occasione per scoprire i retroscena di una delle compagnie più originali della città e per entrare nel cuore di uno spettacolo che, come da tradizione, lascia interrogativi e forti emozioni.

A seguire, dalle 17.30, spazio ai festeggiamenti per i vent’anni di residenza della compagnia al Goldoni. Previsti gli interventi del direttore artistico Lamberto Giannini, dei direttori del teatro Emanuele Gamba e Massimiliano Mautone, del direttore della Castagneto Banca 1910 Fabrizio Mannari e dell’assessore Andrea Raspanti, con la conduzione di Claudio Marmugi.

L’evento, coordinato dalle registe Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini, includerà anche un rinfresco offerto dalla compagnia e la partecipazione di molti attori che negli anni hanno calcato il palco del Goldoni con la Mayor Von Frinzius. L’ingresso è libero.

Fare teatro con attori disabili viene ancora troppo spesso associato a una dimensione amatoriale. La Mayor Von Frinzius ha dimostrato esattamente il contrario: produzioni autentiche, capaci di unire qualità artistica e inclusione. I vent’anni di collaborazione con il Goldoni rappresentano così un traguardo importante e la conferma di un percorso che continua a emozionare il pubblico livornese.