Mayor Von Frinzius su Rai2: la troupe di Check Up al Goldoni

Lunedì 13 marzo è approdata a Livorno, al teatro Goldoni, la troupe di Check up, trasmissione Rai, per intervistare gli attori Mayor Von Frinzius nel loro habitat naturale: il teatro.

Da un servizio per pubblicizzare la data di “Scaraventati – ho fatto la mia”, che debutterà il 25 e 26 maggio proprio al Teatro Goldoni, si è creata un’occasione importantissima per la MVF, quella di parlare a tutta l’Italia del proprio imminente spettacolo, UP&DOWN, con Paolo Ruffini, il 18 aprile a Milano presso il Teatro San Babila, e quella di mostrarsi in tutto il suo splendore durante le prove.

A parlare a nome della Compagnia gli attori Federico Parlanti, Marco Visconti, Giacomo Scarno, Andrea Lo Schiavo, Erika Bonura ed il regista Lamberto Giannini.

Il servizio andrà in onda sabato 18 marzo alle 12,10 su Rai 2.

“Per noi ogni opportunità per farci conoscere è un’opportunità d’oro – spiega Lamberto Giannini – a maggior ragione quando incontriamo persone, in questo caso la troupe che ha girato per noi, che apprezzano e cercano di valorizzare il nostro lavoro”.

Che resta da dire? Non perdetevi il servizio che porta sullo schermo un pezzo importante del cuore di Livorno, e se non lo avete ancora fatto affrettatevi a comprare i biglietti per “Scaraventati”, disponibili nei punti vendita TicketOne o cliccando su questo link, oppure in biglietteria presso il teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, e il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30.

