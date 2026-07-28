Mayor Von Frinzius tra i finalisti del Festival Fuori Misura con “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”

a compagnia livornese sarà rappresentata da Lamberto Giannini e Giuditta Novelli alla cerimonia di premiazione del 31 luglio a Treia. Lo spettacolo è tra i finalisti della rassegna dedicata al teatro capace di coniugare qualità artistica, inclusione e impatto sociale

La Mayor Von Frinzius tra i finalisti del Festival Fuori Misura: Lamberto Giannini e Giuditta Novelli a Treia per la premiazione.

Grande soddisfazione per la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, che con lo spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato” è stata selezionata tra i finalisti del Festival Fuori Misura di Treia, importante rassegna dedicata al teatro capace di valorizzare esperienze artistiche di qualità e dal forte impatto umano e sociale.

Lo spettacolo è diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini, Allegra Sartoni e Sofia Puccini.

A rappresentare la compagnia alla serata conclusiva, il 31 luglio, saranno Lamberto Giannini e Giuditta Novelli, che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione in programma a Treia.

Per tutti coloro che desiderano seguire questo importante appuntamento, la premiazione sarà trasmessa in diretta il 31 luglio sui canali Instagram e Facebook del Festival Fuori Misura, con inizio previsto intorno alle ore 21.30.

Essere tra i finalisti rappresenta già un significativo riconoscimento per il lavoro della Mayor Von Frinzius, da anni impegnata nella promozione di un teatro inclusivo, capace di unire qualità artistica, partecipazione e attenzione alle persone.

L’invito è quindi a sostenere la compagnia seguendo la diretta social e condividendo questo importante traguardo, in attesa di conoscere il verdetto finale del Festival Fuori Misura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©