Mayor Von Frinzius tra i finalisti del Festival Fuori Misura con “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”
a compagnia livornese sarà rappresentata da Lamberto Giannini e Giuditta Novelli alla cerimonia di premiazione del 31 luglio a Treia. Lo spettacolo è tra i finalisti della rassegna dedicata al teatro capace di coniugare qualità artistica, inclusione e impatto sociale
La Mayor Von Frinzius tra i finalisti del Festival Fuori Misura: Lamberto Giannini e Giuditta Novelli a Treia per la premiazione.
Grande soddisfazione per la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, che con lo spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato” è stata selezionata tra i finalisti del Festival Fuori Misura di Treia, importante rassegna dedicata al teatro capace di valorizzare esperienze artistiche di qualità e dal forte impatto umano e sociale.
Lo spettacolo è diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini, Allegra Sartoni e Sofia Puccini.
A rappresentare la compagnia alla serata conclusiva, il 31 luglio, saranno Lamberto Giannini e Giuditta Novelli, che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione in programma a Treia.
Per tutti coloro che desiderano seguire questo importante appuntamento, la premiazione sarà trasmessa in diretta il 31 luglio sui canali Instagram e Facebook del Festival Fuori Misura, con inizio previsto intorno alle ore 21.30.
Essere tra i finalisti rappresenta già un significativo riconoscimento per il lavoro della Mayor Von Frinzius, da anni impegnata nella promozione di un teatro inclusivo, capace di unire qualità artistica, partecipazione e attenzione alle persone.
L’invito è quindi a sostenere la compagnia seguendo la diretta social e condividendo questo importante traguardo, in attesa di conoscere il verdetto finale del Festival Fuori Misura.
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