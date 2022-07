Mayor Von Frinzius, trionfo su tutta la linea al Festival “Il Giullare” di Trani

2022. Trani. La Compagnia Mayor Von Frinzius apre la quattordicesima edizione del Festival Il Giullare con “SONNAMBULI, se c’è un rigore lo tiro io”, mirando alle stelle … e ne esce vittoriosa.

Domenica 24 luglio, gli attori e le registe seguono la diretta Facebook impazienti da Livorno. Lamberto Giannini è in trepidazione proprio da Trani, e dopo una lunga attesa hanno inizio i successi MVF con la premiazione di Giacomo Lagorio come migliore attore, con il testo di Lamberto Giannini “Le madri sono Dio”: Quando morirò non voglio un Dio estraneo che mi accoglie. Voglio mamma. Sarebbe una delusione trovare il paradiso. Io vorrei ritrovare le tue braccia che mi prendono in collo, appoggiare la testa al tuo seno, perché solo in quei momenti non avevo paura. Se mi dicessero che anche solo per un attimo ritroverò questo non avrei più paura della morte, mi sentirei sicuro e forte. Come mi sento sicuro e forte quando mi sembra di vederti e mi viene da piangere. Un Dio dovrebbe abbracciare troppe persone. Una madre solo i figli.

“Per la capacità di farsi portavoce con chiarezza e autorevolezza espressiva di uno dei messaggi più forti e provocatori di questa edizione del Giullare.

Di chi avremo più bisogno in altra vita? Probabilmente tutto ci potrà mancare tranne che la mamma, soprattutto per chi è cresciuto in una condizione di disagio e l’ha sempre avuta al suo fianco, vivendoci in totale simbiosi.”

Si passa poi al premio come miglior regia per Lamberto Giannini, Rachele Casali, Marianna Sgherri e Silvia Angiolini.

“Premio molto importante. Per la capacità di regalare al pubblico, anche coinvolgendolo nello spettacolo grazie alla ripetuta discesa in platea degli attori, un pezzo di teatro curato in ogni minimo particolare con il sapiente uso di spazio scenico, luci, effetti e musiche a servizio di un testo tanto difficile quanto perfettamente rappresentato. Complimenti”.

Malgrado la nomination al primo premio come miglior spettacolo, dopo aver già finto due volte nel 2016 e nel 2018, la Mayor Von Frinzius si aggiudica il secondo posto, “per la capacità di rappresentare, partendo da una storia autobiografica, frammenti di vissuto in cui ciascuno di noi può riconoscersi e che insieme contengono la perfetta imperfezione della vita nell’interazione con l’altro e il diverso. Opera corale pienamente funzionale per confermare e rafforzare il messaggio del giullare: integrare senza mai dimenticare di mettere a disagio”.

Un grazie speciale va a tutto il resto dell’associazione OAMI, alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, alla BCC di Castagneto Carducci, main sponsor della compagnia, all’arma dei Carabinieri, Marco Gay e Giuseppe Diciolla, a Giorgio e Claudio Chiellini, a Michelangelo Salvini ed alla famiglia di Andrea Matteucci.

Il sapore è tanto di vittoria quanto di sconfitta, ma la Mayor Von Frinzius non si ferma e da subito inizio alle prove per Effetto Venezia: “SONNAMBULI, se c’è un rigore lo tiro io” tornerà in scena a Livorno il 5 agosto in Piazza del Luogo Pio alle ore 22.

I complimenti del consigliere regionale Francesco Gazzetti – “I risultati della Compagnia Mayor Von Frinzius al Festival di Trani Il giullare rappresentano un vanto e un orgoglio per Livorno e tutta la Toscana. Al geniale regista e autore Lamberto Giannini così come alle attrici e agli attori della compagnia va il mio plauso ed il mio abbraccio. Quest’anno, da Trani, sono arrivate grandi soddisfazioni legate sia al premio come miglior regia assegnato a Lamberto Giannini, Rachele Casali, Marianna Sgherri e Silvia Angiolini ma anche per il riconoscimento a Giacomo Lagorio che è stato premiato come migliore attore. Risultati davvero importanti che si aggiungono al secondo posto assoluto ottenuto tra gli spettacoli. Una nomination arrivata dopo che i Mayor avevano vinto il primo premio sia nel 2016 che nel 2018. Si tratta dunque di risultati importantissimi ed unici nel panorama nazionale e che sono ottenuti grazie ad un impegno incessante. Un lavoro di qualità e di ricerca sempre premiato, non solo dalle giurie degli esperti, ma anche dall’affetto e dal successo decretato dal pubblico. Ecco perché sono orgoglioso anche per l’attenzione che le Istituzioni regionali dedicano a questa esperienza che è davvero un vanto non solo per Livorno ma per tutta la Toscana”.

