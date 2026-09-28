Mayor Von Frinzius, via al nuovo laboratorio teatrale

La compagnia composta per metà da ragazzi disabili più famosa d’Italia aprirà le proprie prove ad aspiranti attori e curiosi nella Sala degli specchi del Teatro Goldoni

Il 2 ottobre avrà inizio il nuovo laboratorio teatrale della Mayor Von Frinzius! Dalle 17:55 alle 20:00 la compagnia composta per metà da ragazzi disabili più famosa d’Italia aprirà le proprie prove ad aspiranti attori e curiosi nella Sala degli specchi del Teatro Goldoni di Livorno. La prova, gratuita e aperta a tutti, darà infatti inizio al nuovo laboratorio 2026/27, gratuito salvo quota associativa e assicurativa, inserito all’interno della Bottega d’Arte della Fondazione Goldoni. Per chi volesse “arruolarsi”, la permanenza nel gruppo purtroppo non è garantita e sarà valutata, caso per caso, nel rispetto del numerico massimo di accoglienza. A prescindere dall’ambizione di diventare una new entry mayor, questa prova potrebbe essere l’occasione per mettersi in gioco e sbirciare il dietro le quinte di “un gruppo di giovani studentesse, di lavoratori sfaticati, di intraprendenti progettisti, down surreali, autistici impertinenti, ossessivi compulsivi che si toscano, si mischiano tra loro, si allontanano e si urlano poesie”. La Mayor vi aspetta!

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