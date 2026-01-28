“Mediterraneo 2030 – Le nuove rotte del potere marittimo”

Il giorno 30 gennaio alle ore 17.30 il Mediterraneo torna al centro della scena internazionale. Nello scenario altamente simbolico dell’Accademia Navale di Livorno si terrà il convegno “Mediterraneo 2030 – Le nuove rotte del potere marittimo”, promosso dal Propeller Club Port of Livorno, con la media partnership de Il Messaggero Marittimo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura autorevole sui profondi cambiamenti che stanno attraversando lo spazio marittimo euro-mediterraneo.

Ad aprire i lavori sarà la Dott.ssa Maria Gloria Giani, Presidente del Propeller Club di Livorno, che introdurrà i temi dell’incontro. Seguiranno i saluti istituzionali del Contrammiraglio Alberto Tarabotto, in rappresentanza dell’Accademia Navale, a sottolineare il ruolo centrale della cultura marittima e della dimensione navale nello scenario contemporaneo. Porteranno anche i saluti S.E Prefetto Dott. Dionisi e l’Avv. Umberto Masucci, Presidente Nazionale del Propeller Club a conferma del rilievo strategico e associativo dell’iniziativa.

Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo politico, istituzionale e marittimo, tra cui la Senatrice Stefania Craxi, l’Onorevole Ettore Rosato, l’Onorevole Guglielmo Picchi, il Dott. Leonardo Parigi, Osservatorio Artico, l’ Ing. Alessandro Santi Past President FEDERAGENTI, il Prof. Andrea de Guttry, Scuola Superiore Sant’Anna e il C.A. Edoardo Balestra Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ed il C.A. Giulio Cappelletti, Polo Nazionale Subacqueo i quali saranno chiamati a confrontarsi sui grandi temi che attraversano oggi il Mediterraneo: sicurezza, rotte commerciali, energia, infrastrutture portuali e nuovi assetti geopolitici.

La discussione sarà coordinata dal Dott. Francesco Filiali, redattore de Il Messaggero Marittimo.

“Il Mediterraneo, sempre più al centro delle competizioni tra potenze regionali e globali, dichiara la Presidente Giani Pollastrini, rappresenta oggi uno snodo cruciale per la stabilità internazionale e per le prospettive di sviluppo del sistema portuale e logistico italiano. Le dinamiche che attraversano quest’area incidono direttamente sulle catene di approvvigionamento, sulla sicurezza energetica e sul ruolo dell’Italia come piattaforma marittima naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente e Mediterraneo 2030 intende offrire un momento di confronto di alto profilo per comprendere come questi cambiamenti plasmeranno le nuove rotte del potere marittimo nei prossimi anni, e quale ruolo potrà e dovrà giocare il nostro Paese in questo scenario in rapido mutamento”.

