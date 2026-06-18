Melodie in mare, visita guidata e lirica tra Fortezza Vecchia e Torre della Meloria

Presentata l’iniziativa in programma il 3 e il 10 luglio: un itinerario tra Fortezza Vecchia, Porto Mediceo, Parco Naturale delle Secche della Meloria e concerto lirico al tramonto

È stata presentata nella sala post-consiliare del Comune di Livorno l’iniziativa “Melodie in mare – Dalla Fortezza Vecchia alla Torre della Meloria”, un’esperienza che unisce storia, natura e lirica al tramonto. L’evento, organizzato dalla Cooperativa Agave con la compartecipazione del Comune di Livorno e in collaborazione con Toscana Mini Crociere e il duo Terreni, si svolgerà nelle serate di venerdì 3 e venerdì 10 luglio 2026. L’esperienza prende il via dalla terraferma con una visita guidata alla Fortezza Vecchia, simbolo di Livorno e esempio di architettura difensiva toscana. Il percorso prosegue con una passeggiata narrativa nel Porto Mediceo e culmina con una navigazione verso il Parco Naturale delle Secche della Meloria. Al tramonto, a bordo dell’imbarcazione, sarà servito un aperitivo mentre il duo formato dal soprano Barbara Terreni e dal pianista Diego Terreni proporrà un repertorio dedicato con omaggi che spaziano da Puccini a Morricone e Bocelli. Il rientro in porto è previsto alle 21.30. Secondo gli organizzatori, “Melodie in mare” rappresenta un modello di valorizzazione territoriale integrato, con l’obiettivo di mostrare come cultura, economia e natura possano interagire per rafforzare l’identità di Livorno e creare un prodotto turistico esperienziale.

Dettagli

Date: venerdì 3 e venerdì 10 luglio

Orario: dalle 18.45 (ritrovo) alle 21.30 (rientro)

Costo di partecipazione:

Adulti: 36 euro

Bambini (4-12 anni): 28 euro

Bambini fino a 3 anni: gratuito

L’esperienza comprende visita guidata, navigazione, aperitivo e concerto. I posti sono limitati per garantire la massima sicurezza e qualità.

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