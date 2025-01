Melograno Art Gallery, “Giorno della Memoria 2025”

Gli artisti: Massimo Bernardi, Marco Cavalieri Mary Cappiello, Davide Chelli, Giovanni Gambasin, Alessandro Grazi, Vera Lowen, Ottavio Mangiarini, Michela Masini, Tina Vitale

Giorno della Memoria 2025 alla Melograno Art Gallery dal 23 – 29 gennaio 2025, vernissage sabato 25 gennaio ore 18.



“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Con queste parole, Primo Levi ci ricorda l’importanza di non distogliere lo sguardo dalla Storia, per quanto dolorosa possa essere. La memoria non è solo un esercizio del passato, ma un impegno verso il presente e il futuro. In questo evento abbiamo voluto rappresentare simboli di vite spezzate e di speranze negate: ogni opera parla di storie personali, uniche, irripetibili. Ricordare è un atto di giustizia. È il modo in cui il passato ci insegna, il modo in cui proteggiamo l’umanità da ciò che non deve mai più accadere.

Gli artisti: Massimo Bernardi, Marco Cavalieri Mary Cappiello, Davide Chelli, Giovanni Gambasin, Alessandro Grazi, Vera Lowen, Ottavio Mangiarini, Michela Masini, Tina Vitale

Cerca le opere nel nostro e-commerce

Melograno Art Gallery

Livorno, via Marradi 62/68

Orario:

10/12.30 e 16/20. Domenica e festivi 10/12.30 e 17/20.

Chiusi la mattina del lunedì.

Condividi:

Riproduzione riservata ©