Melograno Art Gallery: in mostra Raffaela Cirillo e Giovanni Graziani

Nella settimana dal 9 al 15 aprile 2026, la Melograno Art Gallery di Livorno presenta una doppia esposizione dedicata a due artisti molto diversi per linguaggio, ma accomunati da una profonda sensibilità verso il paesaggio e la sua dimensione emotiva

Nella settimana dal 9 al 15 aprile 2026, la Melograno Art Gallery di Livorno presenta una doppia esposizione dedicata a due artisti molto diversi per linguaggio, ma accomunati da una profonda sensibilità verso il paesaggio e la sua dimensione emotiva.

Protagonista della mostra è Raffaela Cirillo, giovane artista recentemente entrata in permanenza in galleria. La sua pittura porta con sé un’energia fresca e luminosa, un modo di guardare la natura che unisce immediatezza e profondità. Nei suoi paesaggi, la natura non è semplice scenario, ma presenza viva: cieli in movimento, acque che respirano, campi vibranti. Il colore diventa linguaggio emotivo, capace di trasformare l’impressione di un istante in un’esperienza interiore.

Accanto a lei, la galleria presenta le nuove opere di Giovanni Graziani, dedicate al mare di Livorno. Conosciuto per le sue scene intime e sospese, Graziani rivolge ora lo sguardo all’elemento marino, interpretandolo come luogo dell’anima. Le onde, le scogliere, la luce mutevole diventano metafore di stati d’animo e memorie profonde. Anche nella forza del mare, l’artista mantiene la sua cifra poetica: la calma dentro il movimento, la meditazione dentro la tempesta.

Il vernissage è in programma per sabato 11 aprile alle ore 18.

Melograno Art Gallery Livorno, via Marradi 62/68 Orari: 10–12.30 e 16–20. Domenica e festivi 10–12.30 e 17–20. Chiuso il lunedì mattina.

Condividi:

Riproduzione riservata ©