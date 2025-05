“Memoria di un ragazzo di serie B”, a Livorno lo scrittore Odeh Amarneh

Sabato 17 maggio alle 17,30 lo scrittore e poeta palestinese Odeh Amarneh incontrerà il pubblico livornese in via Modigliani 29/A per presentare il suo libro "Memoria di un ragazzo di serie B".

IL ROMANZO – È il 1992, Odeh ha sedici anni e vive nel nord della Cisgiordania, in una cittadina di 16.000 abitanti tra piantagioni di tabacco, miniere di carbone e check point israeliani. E’ poco più di un bambino quando comincia a partecipare alle azioni della resistenza palestinese. I pomeriggi si trasformano e lo spazio del gioco lascia il posto ai viaggi in groppa all’asino Jaber per portare cibo e medicine ai patrioti ricercati, che si nascondono tra le montagne della zona. Le collette con i compagni di scuola non servono più per comprare palloni, ma bombolette spray per gli slogan patriottici. Le paghette finiscono tutte in kefie e aquiloni, che non volano come un tempo, liberi, in collina, ma diventano strumento preciso per innalzare in volo le bandiere palestinesi. L’infanzia svanisce così sotto al peso dell’oppressione israeliana e il carcere diventa presto la nuova realtà del giovane Odeh. Tra le pagine del romanzo autobiografico, pubblicato nel 2023, lo scrittore ci conduce dentro l’esperienza della detenzione nei carceri israeliani con lo sguardo di un adolescente. Un viaggio intenso nella “Memoria di un ragazzo di serie B”, così come la definisce il titolo dello stesso romanzo.

L’AUTORE – Odeh Amarneh è nato a Ya’bad in Palestina nel 1976 e attualmente vive e lavora a Roma. Scrittore in lingua araba e italiana, poeta, traduttore, attaché culturale dell’Ambasciata di Palestina in Italia, componente dell’Unione generale degli scrittori palestinesi, nel 2015 ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Nel 2021 ha pubblicato la raccolta di poesie “Animo di Viaggio”.



L’EVENTO – L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale Livorno-Palestina e dal Partito della Rifondazione Comunista, punta a diffondere consapevolezza sulla situazione drammatica dei giovani palestinesi, che ancora oggi rappresenta la realtà. Introduce l’evento il segretario della Federazione Livornese di Rifondazione Comunista Marco Chiuppesi.

Alla presentazione del libro oltre all’autore Odeh Amarneh saranno presenti anche Emad Ali, vicepresidente della Comunità palestinese toscana, e Giulio Cecchi, responsabile nazionale cultura e formazione dei Giovani Comunisti/e, oltre ad alcuni rappresentanti dell’Associazione Culturale Livorno-Palestina.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio, alle ore 17:30, in via Modigliani 29/A. Ingresso gratuito.

Per informazioni: 3480089649

