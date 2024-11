Mercatini natalizi e aperture straordinarie per le festività

In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’apertura straordinaria di mercatini natalizi in varie zone della città, del mercatino del venerdì tutte le domeniche di dicembre e la variazione dell’orario di apertura e chiusura del Mercato delle Vettovaglie (Mercato Centrale).

In dettaglio le aperture straordinarie

Via Serristori: lunedì 2-9-16-23-30 dicembre con orario 07.00-14.00

Via S.Giulia/Via Del Giglio: domenica 1-8-15-22-29 dicembre con orario 07.00-20.00

Mercato via Buontalenti: 1-8-15-22-29 dicembre 2024, 5/6 gennaio 2025

Mercato Piazza Cavallotti: 15-22-29 dicembre 2024 e 06 gennaio 2025 con orario anche pomeridiano (fino alle 19.30)

Mercato Centrale: domenica 8 dicembre 2024 (ore 9.00-19.00); domenica 22 dicembre 2024 (ore 7.00-19.00); 21, 23 e 24 dicembre 2024 (fino alle 19.00)

Mercatino del venerdì in via dei Pensieri e via Allende

Domenica 1 e 15 dicembre 2024 orario 07.00-15.00 (compreso accesso e sgombero)

Domenica 8 e 22 dicembre 2024 orario 07.00-13.30 (compreso accesso e sgombero) a causa dello svolgimento delle giornate di campionato allo Stadio Comunale Armando Picchi in via dei Pensieri, previste per le ore 16.00, con conseguente chiusura dell’area adiacente, che rende quindi impossibile il concomitante svolgimento del mercato.

Villaggio di Natale in piazza della Repubblica

Dal 6 dicembre in piazza della Repubblica sarà allestito il Villaggio di Natale, casette di legno ospiteranno ventuno espositori di cui cinque di vendita di prodotti alimentari, ci sarà anche uno stand con la musica a cura del dj Frau e sabato 21 dicembre si esibirà la banda cittadina. Una serie di piccoli abeti farà da cornice al mercatino natalizio illuminato dalla luminaria allestita tra uno stand e l’altro.

