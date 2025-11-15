Mercato Buontalenti, aperture straordinarie nel periodo natalizio
Ringraziamo i commercianti per la disponibilità (foto marzo 2025)
Tra idee regalo e shopping, il Mercato Buontalenti si prepara al Natale. Per l’occasione, sono previste delle aperture straordinarie: 8 dicembre dalle 10:00 alle 19:00; domeniche 14, 21 e 28 dicembre sempre con orario 10:00 – 19:00. Il mercato inoltre è aperto tutti i giorni con orario continuato 8:00 – 19:00. I commercianti vi aspettano nella momentanea ubicazione di piazza Cavour e Scali Saffi per vivere insieme la magia natalizia.
