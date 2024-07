Mercoledì 17 luglio lettura concerto alla mostra di Nicola Vukich al Museo della Città

L’ingresso all’evento e alla mostra è gratuito a partire dalle 17,30. Lucciole oh vie del vento, lettura concerto con testi di Nicola Vukich, di e con Silvia Garbuggino, Antonio Ghezzani e Gaetano Ventriglia

Mercoledì 17 luglio alle ore 18 al Museo della Città di Livorno si terrà lucciole oh vie del vento, lettura concerto con testi di Nicola Vukich, di e con Silvia Garbuggino, Antonio Ghezzani e Gaetano Ventriglia. L’ingresso all’evento e alla mostra è gratuito a partire dalle ore 17:30. La mostra temporanea Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria” (visitabile fino al 28 luglio 2024) espone un cospicuo nucleo di opere che dà conto della produzione visuale dell’artista livornese – come le serie Tam tam, Mirrors, Crystals, Streets of Town, Soccer players, Baobab e Acquariums – ma anche letteraria e musicale, attraverso un allestimento che si snoda per inserti lungo il percorso della Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

