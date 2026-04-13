Mercoledì dell’Arte con Paolo Parente

Riparte a Extra Factory il ciclo dei “Mercoledìdell’Arte”, gli appuntamenti dedicati alla divulgazione artistica condotti dallo storico dell’Arte Paolo Parente che negli anni hanno costruito un pubblico sempre più numeroso e partecipe

Riparte a Extra Factory il ciclo dei “Mercoledìdell’Arte”, gli appuntamenti dedicati alla divulgazione artistica condotti dallo storico dell’Arte Paolo Parente che negli anni hanno costruito un pubblico sempre più numeroso e partecipe.

Il nuovo ciclo, intitolato “L’Affascinante Gioco dell’Arte”, propone un percorso in cinque incontri incentrato sugli Arcani Maggiori dei Tarocchi, affrontati non in chiave esoterica ma come repertorio simbolico capace di attraversare la storia dell’arte e della cultura visiva.

Attraverso immagini, riferimenti musicali e letterari, Parente guida i partecipanti in una lettura trasversale delle opere, mettendo in relazione e poche e linguaggi diversi: dalla pittura rinascimentale fino alla contemporaneità. Un approccio che caratterizza da sempre i suoi incontri, costruiti come narrazioni accessibili e coinvolgenti, capaci di rendere comprensibili anche temi complessi.

Il corso si articola in cinque appuntamenti settimanali, ogni mercoledì dal 15 aprile al 13 maggio, con orario 17.30 – 19.30, presso la sede di Extra in via della Pina d’Oro 2 (ingresso da piazza della Repubblica), a Livorno.

Il percorso prenderà avvio mercoledì 15 aprile con l’incontro Dal Mago agli Amanti, che attraversa le figure della Papessa, dell’Imperatrice, dell’Imperatore e del Papa. Proseguirà il 22 aprile con Dal Carro alla Ruota, passando attraverso la Giustizia e l’Eremita. Il terzo appuntamento, il 29 aprile, sarà dedicato a Dalla Forza all’Arcano senza nome, con un approfondimento anche sull’Appeso. Il ciclo continuerà il 6 maggio con Dalla Temperanza alla Stella, includendo il Diavolo e la Torre, per concludersi il 13 maggio con Dalla Luna al Matto, attraverso le immagini del Sole, del Giudizio e del Mondo.

Ogni incontro è accompagnato da una dispensa didattica digitale. Al termine delle lezioni è previsto un momento conviviale con aperitivo, secondo una formula che da tempo caratterizza i Mercoledì dell’Arte come occasione di confronto e socialità. Il corso è rivolto sia a chi già possiede conoscenze in ambito artistico, sia a chi desidera avvicinarsi alla lettura delle immagini in modo consapevole e accessibile. Per costi, informazioni e iscrizioni: extrafactory.it o [email protected]

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