Mercoledì dell’Arte con Paolo Parente
Tornano i «Mercoledì dell’Arte» con Paolo Parente a Extra Factory: un nuovo ciclo di incontri multimediali dedicati ai grandi maestri dell’Arte.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, Extra Factory riporta in città i Mercoledì dell’Arte curati dallo storico dell’arte Paolo Parente: cinque appuntamenti che guideranno il pubblico alla riscoperta dei grandi maestri attraverso immagini, musiche del loro tempo e letture d’autore.
Un vero e proprio viaggio tra pittura, scultura, suono e parola per rileggere, con occhi contemporanei, capolavori e artisti senza tempo. Ogni incontro sarà arricchito da materiali multimediali e da una dispensa didattica digitale consegnata ai partecipanti. Settimana dopo settimana, Parente ci porterà a scoprire Piero della Francesca con il suo “mistero del visibile”, Jan van Eyck alla ricerca della luce del dettaglio, Tiepolo con i suoi cieli sognanti, Goya e la forza della libertà, fino ad arrivare a Canova con la sua bellezza scolpita nel marmo.
Gli incontri, ogni mercoledì alle 17.00 a partire dal 1° ottobre, dureranno circa due ore. La chiusura delle iscrizioni è prevista per sabato 27 settembre. Il contributo per l’intero ciclo è di 50euro (quota associativa di 10euro esclusa)
Per coloro che hanno già partecipato ai cicli precedenti, è sufficiente scrivere una mail a [email protected] o passare dal mercoledì al sabato negli orari di apertura della galleria (10-12 e 18-20) in via della Pina d’Oro, 2 a Livorno. I nuovi partecipanti possono passare direttamente da Extra o in alternativa possono compilare il modulo disponibile online sul sito ufficiale extrafactory.it alla voce corsi.
Storico dell’arte e docente, Paolo Parente ha dedicato la sua attività di ricerca e divulgazione allo studio dei grandi maestri del Rinascimento e dell’età moderna. Autore di saggi, conferenze e percorsi didattici, affianca alla competenza accademica una forte vocazione narrativa, capace di intrecciare storia, immagini e musica in racconti che rendono l’arte accessibile e appassionante per tutti.
Per ulteriori informazioni: [email protected]
