“Mercoledì delle ceneri” al Nuovo Teatro delle Commedie

Mercoledì delle Ceneri è teatro di forte impegno civile, avamposto della società - come afferma la regista Valentina Esposito - nel quale le attrici e gli attori ex detenuti riflettono collettivamente come uomini e donne sulla violenza, trovando sul palcoscenico uno spazio di denuncia

Domenica 19 aprile alle ore 17 va in scena al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno lo spettacolo Mercoledì delle Ceneri della drammaturga e regista Valentina Esposito, fondatrice nel 2014 della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro, unica realtà teatrale stabile in Italia e in Europa costituita da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e palcoscenico.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia, in coproduzione con La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, con il Patrocinio della Fondazione Una Nessuna Centomila e in collaborazione con la Compagnia Teatro Popolare d’Arte di Lastra a Signa (FI), affronta il tema della violenza di genere e della cultura patriarcale e omertosa che la legittima, degli abusi sulle donne, dei corpi feriti fino alla negazione dell’identità. Carnevale, provincia e riti popolari fanno da cornice alla feroce interpretazione delle attrici e degli attori ex detenuti della Compagnia, in un allestimento visionario tra maschere della tradizione teatrale rivisitate dalla costumista Mari Caselli, fantocci in lattice realizzati dai maestri degli effetti speciali Gemelli Magrì e musiche originali di Luca Novelli (Mokadelic).

Mercoledì delle Ceneri è teatro di forte impegno civile, avamposto della società – come afferma la regista Valentina Esposito – nel quale le attrici e gli attori ex detenuti riflettono collettivamente come uomini e donne sulla violenza, trovando sul palcoscenico uno spazio di denuncia, “con la consapevolezza, come diceva Michela Murgia, che da questa storia falsa non esce nessuno se non ci decidiamo a uscirne insieme”.

Dal 17 al 19 aprile (orari: venerdì ore 14:30 – 19:30, sabato ore 10-18, domenica ore 10-13) presso gli Hangar Creativi di Livorno, in concomitanza con la replica al Nuovo Teatro delle Commedie, Valentina Esposito e gli attori ex detenuti della Compagnia condurranno un workshop di alta formazione pratico-teorica gratuito per operatori di teatro sociale propedeutico all’inserimento professionale nel settore del teatro applicato nei contesti del disagio organizzato da Arteon Srl all’interno del progetto Takeoff – Hub Creativo Livorno.

Durata spettacolo: 1 ora e 30 minuti

SINOSSI: Nei giorni di martedì grasso e mercoledì delle ceneri un paese di provincia festeggia il Carnevale, tra sfilate di carri allegorici, balli e rituali goderecci. Nel divertimento generale, la parata grottesca di fantocci amatoriali e pupazze date alle fiamme disvela una feroce comunità “in maschera” e il fattaccio che tempo prima ha macchiato il paese, nella consuetudine di violenze familiari e sociali, abusi e falsi pentimenti che si ripetono ciclicamente come la festa.

NOTE DI REGIA: “Mercoledì delle Ceneri è una storia di violenza popolare” – racconta la regista Valentina Esposito – “una di quelle storie che si possono raccontare dappertutto e a tutti quanti, una di quelle storie che le capiscono anche i bambini, tanto sono conosciute, tanto sono familiari, ma che tutti devono riascoltare perché ogni volta, come per miracolo, le dimenticano… tutte le volte le ascoltano, le riconoscono e poi le dimenticano, come se non l’avessero mai sentite, come se non l’avessero mai conosciute. Pure se sono storie di tutti i giorni, che si ripetono tutti i giorni, lungo le strade, dentro le case, dentro le famiglie. E bisogna ricominciare sempre daccapo”.

FORT APACHE CINEMA TEATRO è l’unica Compagnia teatrale stabile in Italia ed Europa costituita da attori ex detenuti oggi professionisti di cinema e palcoscenico. È diretta da Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da oltre vent’anni nella conduzione di attività teatrali dentro e fuori le carceri italiane. Realizza produzioni cinematografiche e collabora con Sapienza Università di Roma in Progetti di Ricerca e Formazione.

Con il sostegno di Ministero della cultura, Regione Lazio, Fondi OPM della Chiesa Valdese

In collaborazione con Artisti 7607, CAE – Città dell’Altra Economia di Roma

Modalità di accesso allo spettacolo Mercoledì delle Ceneri:

Biglietti online:

https://www.ticketone.it/event/mercoledi-delle-ceneri-nuovo-teatro-delle-commedie-21545988/

Contatti Fort Apache Cinema Teatro:

[email protected]

www.fortapachecinemateatro.com

FB/IG: @fortapachecinemateatro

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