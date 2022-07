Mercoledì Gruppo Lettura Estivo in Baracchina Rossa

Il Gruppo Lettura, analogo in tutto e per tutto a quelli che si svolgono durante l’inverno nelle sale della Biblioteca dei Bottini dell’Olio e di Villa Fabbricotti, consisterà nel ritrovo di persone che leggono in privato l’opera scelta, per poi condividerne insieme temi, contenuti e riflessioni

Continua anche per il mese di agosto il servizio di Biblioteca al Mare, presso lo stabilimento balneare Onde del Tirreno (ex Pejani). Il presidio con tutte le ultime novità recentemente pubblicate sarà presente nei giorni 2-9-23-30 con un nuovo orario, dalle 8,30 alle 13,30. Gratuita e accessibile a tutti, la biblioteca al mare, offre agli utenti la possibilità di prendere libri in prestito per 30 giorni, scegliendo tra un vasto gruppo di titoli freschi di stampa.

E’ invece previsto per mercoledì 3 agosto il secondo incontro del Gruppo Lettura Estivo collegato alla Biblioteca al Mare. Il luogo di incontro sarà anche questa volta la Baracchina Rossa, lo storico chalet situato sul Viale di Antignano, in orario 9,00-11,00. Il libro consigliato è Niente di vero di Veronica Raimo, finalista e prima classificata del Premio Strega Giovani 2022.

Biblioteca al Mare: 2-9-23-30 agosto: 8,30-13,30

Gruppo Lettura c/o Baracchina Rossa: 3 agosto: 9,00-11,00

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. E’ consigliata la prenotazione alla partecipazione, telefonando ai seguenti uffici: Cooperativa Itinera 0586/894563 o Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi Villa Fabbricotti 0586/824511

