Mercoledì il Transgender Day of Remembrance

Mercoledì 20 novembre, in occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance), la giornata che ricorda e commemora le persone trans* uccise e vittime di transfobia , l’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno organizzerà un incontro in collaborazione con l’associazione Agedo Livorno “Saverio Renda” e il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo.

L’iniziativa, libera e aperta a tutt*, si svolgerà dalle ore 21 in via Terreni n.4 a Livorno: sarà una occasione per celebrare questa importante giornata di ricordo ma soprattutto per condividere e ascoltare esperienze che riguardano la comunità transgender e non binaria.

