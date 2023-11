Mercoledì “Lettere di noi” alla Biblioteca Vespucci-Colombo

I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo di Livorno. Mercoledì 15 novembre alle ore 18 presso l’Aula Magna di via Chiarini sarà di nuovo protagonista la poesia. Questa volta è il turno di Anna Malgeri che presenterà la sua raccolta “Lettere di noi” (Patrum edizioni 2022) accompagnata da Sabina Ferrari. In questo volume l’autrice, come in una partitura musicale, scandisce in un tempo tripartito – prima, durante, dopo – le voci che hanno segnato gli incontri significativi di una vita, persone, relazioni, momenti. Protagonisti di un mondo personale che divengono figure dell’umanità nell’eterna ricerca del senso di esistere.

