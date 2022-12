Mercoledì si alza il sipario su “Salesiani Rock City XMas Rock 2022”

Mercoledì 7 dicembre nel rinnovato e supertecnologico Teatro Salesiani di Livorno si terrà il consueto evento pre-natalizio Salesiani Rock City XMas Rock 2022. Infatti come ogni anno viene preparato un bello spettacolo dal sapore rock per salutare il Natale.

Molti i partecipanti alla serata con inizio l’esibizione degli allievi della scuola di musica Johnny Guitar School. In introduzione ai live con la musica del one man show Cristiano Trassinelli. La prima band sarà “La nuova idea” tribute riconosciuta dai Nomadi nel 2020 che ovviamente presenteranno gran parte dei successi della mitica band. Prisco Vincenzo alla voce, Bini Francesco batteria, Bini Alessandro chitarra, Lenzi Emanuele chitarra , Lenzi Marco tastiere Tozzi Tino basso.

A seguire subito tutti caldi per ricevere i Moll Flanders band da poco di ritorno da Londra con il loro sound rock anni ’70 capitanata dalla bravissima cantante genovese Manuela Abate in arte Ellis Red con Ale De Fusco chitarra, Ciantelli Piero alla batteria e Matteo Niccolini al basso, per l’occasione in due brani un amico salirà sul palco come ospite l’ artista Alberto Romito.

Headline della serata la band tribute ai Pink Floyd gli Eclipsesband veramente di qualità formata da Giacomo Ferrigno alla chitarra e voce, Marcello Lelli basso e voce, Andrea Stoppa piano, tastiera e voce, Enrico Angeli batteria. La band ripropone fedelmente i successi dei Pink Floyd in particolare con un occhio di riguardo ai brani resi celebri nel disco documentario del Live at Pompeii.

Un ringraziamento va a tutti i tecnici e coloro che saranno impegnati alla buona riuscita dell’evento dal padrone di casa Rino Pizzonia al fonico Giacomo Luporini e all’addetto luci Diego Coli.

Per info e prenotazioni 3801309115 Ingresso su prenotazione in quanto i posti sono numerati e possibilità di poter mangiare con le prelibatezze di Daniele Verucci.

