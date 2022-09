Meteo incerto, annullato il Misericordia Summer Festival

A causa delle incerte e precarie previsioni meteorologiche, la Misericordia di Livorno è costretta ad annullare l’evento in programma alla Rotonda di Ardenza del “Misericordia Summer Festival”, previsto per i giorni del 2-3-4 settembre 2022; questo evento, fortemente voluto da tutta l’associazione, è da considerarsi solo rimandato alla prossima stagione.

“In queste tre serate – spiega il direttore generale Gabriele Vannucci – i nostri volontari avrebbero accompagnato gli eventi e gli artisti in programma, portando la nostra Misericordia ancor vicino alla cittadinanza livornese, offrendo stand di prevenzione e di sensibilizzazione, cibo e intrattenimento, ma l’alta probabilità di piogge e venti non rende sicuro ne l’ambiente ne il normale svolgimento, motivo per cui abbiamo scelto di rimandare”.

Tutti i confratelli e la direzione della Misericordia di Livorno tengono a ringraziare per la collaborazione: il comune di Livorno, il Sindaco Salvetti, l’assessore Garufo, gli artisti Consalvo Noberini, Bobo Rondelli, Lamberto Giannini con i ragazzi della Compagnia Mayor Von Frinzius, i ragazzi del Parco del Molino e l’amico Fabrizio Torsi presidente di In Associazione.

“Ci teniamo a ringraziare, inoltre, anche le seguenti imprese per averci aiutato economicamente per rendere possibile questa festa: Fratelli Nieri spa, Giani Pilade, Melani fiori, Echoflash, Lorandi Group, Caggiati Matthews International e Frangerini Edilizia. Il grazie più grande – conclude Vannucci – va a tutti fratelli e le sorelle che hanno voluto, ideato e partecipato con grande impegno e spirito di servizio alla costruzione di questi tre giorni. La Misericordia di Livorno nei giorni 5-7-9 settembre vi aspetta presso il salone della stazione marittima per il corso di prevenzione domestica. Per le iscrizioni potete trovare il link sulla nostre pagine social oppure potete chiamare 0586 883333″.

