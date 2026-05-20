Meya Meya Festival, a Livorno 4 giorni con le arti del South West Asia and North Africa

Quattro giorni di spettacoli, workshop, incontri e confronto interculturale con artisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti protagonisti Bassam Abou Diab, Azad Kaan, Afrika Marco, Melissa Gamal e Karim Nagi

Torna a Livorno il Meya Meya – Raqs Festival, manifestazione che negli anni si è ritagliata uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama culturale internazionale dedicato alle arti performative e alle culture dell’area SWANA – South West Asia and North Africa. Dal 21 al 24 maggio il festival celebrerà la sua settima edizione trasformando la città in un punto di incontro tra danza, musica, folklore, ricerca artistica e dialogo interculturale.

L’iniziativa, organizzata dal CESDI – Centro Servizi Donne Immigrate APS insieme a volontari, associazioni e realtà del territorio, si svilupperà tra il Palazzo dei Portuali e il Cinema Teatro Salesiani, coinvolgendo artisti, performer e partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Durante le quattro giornate sono previsti workshop intensivi, spettacoli dal vivo e momenti di approfondimento culturale con la partecipazione di ospiti internazionali di primo piano come Bassam Abou Diab dal Libano, Azad Kaan dalla Turchia, Afrika Marco dalla Spagna, Melissa Gamal dal Canada, Zahra Bent Ammar dall’Algeria e Karim Nagi, artista egiziano di fama internazionale attivo da anni negli Stati Uniti come danzatore, coreografo e polistrumentista.

Gli stessi artisti saranno protagonisti dello spettacolo conclusivo in programma sabato 23 maggio alle ore 20 al Cinema Teatro Salesiani, in una serata che vedrà alternarsi sul palco performer provenienti anche da Repubblica Ceca, Kazakistan e Moldova. I biglietti saranno acquistabili direttamente al botteghino del teatro la sera dell’evento.

Accanto agli appuntamenti artistici, il festival conferma anche la propria attenzione ai temi culturali, sociali e geopolitici legati ai territori dell’area SWANA. Tra gli incontri più attesi figura la conferenza “Palestina e Libano: oltre i titoli dei giornali. Analisi, testimonianze e scenari contemporanei”, in programma giovedì 21 maggio alle ore 17 al Palazzo dei Portuali. All’incontro, aperto gratuitamente alla cittadinanza, parteciperanno Alberto Mari dell’Associazione Culturale Livorno Palestina e Bassam Abou Diab, artista e testimone diretto della situazione libanese, in arrivo a Livorno direttamente da Beirut. A moderare sarà il giornalista Lorenzo Bacci con traduzione simultanea dall’inglese all’italiano.

Sempre a ingresso libero anche la conferenza “Culture in scena: danza, etica e responsabilità nelle pratiche artistiche contemporanee”, prevista venerdì 22 maggio alle ore 17 al Palazzo dei Portuali con la partecipazione della direttrice artistica Nada Al Basha insieme a Karim Nagi e Melissa Gamal.

L’edizione 2026 gode del patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno e della Regione Toscana, con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del territorio tra cui Mezza Luna Rossa Kurdistan, Associazione Georgiani Comunità Livorno APS, Associazione Pietro Napoli, ASD Creative Lab e ASC Lorenzana.

Il festival rappresenta anche un importante motore culturale e turistico per il territorio livornese grazie all’arrivo di artisti, allievi e spettatori da diversi Paesi del mondo, con ricadute positive sulle strutture ricettive cittadine. Il percorso del Meya Meya Festival proseguirà inoltre oltre Livorno con ulteriori appuntamenti sul territorio, tra cui uno spettacolo previsto il 13 giugno a Lorenzana, nel Pisano.

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