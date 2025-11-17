Mi bastò quello sguardo ai 4 Mori

Spettacolo di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio inserito nel programma del Novembre Antiviolenza 2025. Ingresso libero. Appuntamento martedì 18 novembre alle ore 10.30 e in replica alle ore 16

Martedì 18 novembre alle ore 10.30 e in replica alle ore 16 andrà in scena al Teatro cinema “4 Mori” lo spettacolo “Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata cosi” di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio. Ingresso libero. Questo spettacolo, inserito nel programma del Novembre Antiviolenza 2025, è un racconto dettagliato di “una” storia, di una delle tante storie chiuse dentro le mura domestiche fatte di sensi di colpa, di paura. Una donna, una figlia e il loro racconto della violenza fatta di abusi psicologici, ricatti economici, isolamento e violenza fisica. Lo spettacolo vuole farsi racconto a due voci: musica e parole che descrivono una parabola discendente verso l’incubo, ma che diventa, nota dopo nota, parola dopo parola, anche un racconto che descrive la forza dell’amicizia, delle necessità di riscatto, di proteggere la figlia, la voglia di sopravvivere, di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita.

Alessia Cespuglio e Chiara Pellegrini sono autrici e interpreti dello spettacolo, costruito passo dopo passo insieme, cercando di unire la parola alla musica in un dialogo emozionante e intenso. Alessia Cespuglio, nel ruolo della madre e Chiara Pellegrini nel ruolo della figlia, descrivono con delicatezza e cura tutte le fasi della violenza di genere, senza però tralasciarne l’orrore, raccontandolo senza alcuna enfasi, non ne hanno trovato il motivo perché bastava semplicemente raccontare quello che è. Una madre che parla al pubblico ed una figlia che si rivolge alla madre con la musica e non solo, raccontando ciò che vedeva da bambina. Un crescendo di emozioni che porta le due protagoniste, alla fine, finalmente a parlarsi, a far parte dello stessa realtà, quella della vita ritrovata. Lo spettacolo, voluto dal Sestante Aps in occasione del Novembre Antiviolenza 2024, è cresciuto in un anno trovando l’interesse e il sostengo del Comune e di un’azienda privata Erredue spa, che in esso hanno visto un potente strumento di divulgazione ma senza perdere di vista la qualità artistica dello stesso. “Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata cosi” andrà in scena il 18/11 la mattina alle ore 10.30 per le scuole e alle 16 per chiunque voglia partecipare. È particolarmente adatto per le scuole proprio per la sua forza divulgativa.

Chiara Pellegrini

Nata a Livorno nel 1988, è figlia d’arte; cantante jazz polistrumentista, si è diploma in canto moderno nella scuola G. Bonamici, Pisa/IT, conseguito un Bachelor in canto jazz conseguito nel prestigioso Prince Claus Conservatory, Groningen/NL. Ha vissuto in Olanda, Londra e Lisbona e si è esibita in Europa collaborando con artisti di fama internazionale come The Trammps, Joris Teepe, Vittorio Silvestri e molti altri. Dal 2008 ad oggi ha dato vita a vari progetti, fra cui il Trio FAYA – 1° premio al Creole GlobalMusic Award, Berlino/DE – e LUARTE PROJECT – 2° classificato al Premio Cesa Folkest Festival. Collaboratrice dell’Associazione Il Sestante Solidarietà APS e Coordinatrice del Tavolo per le Politiche Giovanili del Comune di Livorno.

Alessia Cespuglio

Nasce a Livorno e dedica tutte le sue energie allo studio dell’arte attoriale, diventa formatrice ed organizzatrice lavorando con le migliori esperienze del territorio: Teatro del Porto, “Nido del Cuculo”, “Effetto Collaterale”, “TodomodoMusic-all”. Dal 2013 al 2024 lavora con il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno partecipando ad alcune delle sue più importanti produzioni. Debutta come autrice collaborando col drammaturgo Francesco Niccolini: 2017 “Fango Rosso”, 2022 “1922 perché non dobbiamo aprire? Siamo gente perbene”, 2024 “Decimo Porto” e 2025 con “Dovrei sapere perché, storia di come sono diventata grande” prodotti con il sostegno della So.Crem Livorno. Nel 2024 costituisce la sua associazione “Cespuglio ecosistema teatrale”.

