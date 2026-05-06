Michelangelo Borri alla Feltrinelli: un viaggio nelle inchieste sul neofascismo

Un appuntamento di approfondimento storico e civile nel cuore della città: giovedì 7 maggio alle 17 la libreria di via di Franco ospita la presentazione del volume dedicato alle commissioni regionali d’inchiesta tra anni Settanta e tensioni eversive

Giovedì 7 maggio alle ore 17 la Libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12, ospiterà la presentazione del libro “La resistenza non ha congedo. Le commissioni regionali di inchiesta sul neofascismo” (Carocci) di Michelangelo Borri.

A introdurre l’incontro sarà Catia Sonetti (Istoreco), mentre a dialogare con l’autore saranno Francesco Brunetti e Federico Creatini.

Il volume propone una ricostruzione approfondita di una pagina poco conosciuta della storia repubblicana. Tra il 1969 e il 1975 l’Italia attraversò una delle fasi più complesse e turbolente del dopoguerra, segnata da violenze politiche, terrorismo e tentativi di golpe. In parallelo, le nuove Regioni a statuto ordinario muovevano i primi passi, cercando di definire il proprio ruolo istituzionale.

In questo contesto nacquero, tra il 1974 e il 1975, le Commissioni speciali d’inchiesta sui problemi del neofascismo, istituite da diversi Consigli regionali. Il libro ricostruisce per la prima volta in modo organico la loro attività: attraverso documenti, dibattiti e testimonianze, emerge il tentativo di indagare la violenza neofascista nei territori, i suoi riferimenti culturali e i legami internazionali.

Le Commissioni rappresentarono uno strumento di conoscenza ma anche di mobilitazione democratica, configurandosi come un esperimento politico e istituzionale inedito: una risposta dal basso alla minaccia eversiva e, al tempo stesso, un momento di affermazione del ruolo delle Regioni nella difesa dei valori antifascisti e della Costituzione.

Michelangelo Borri, borsista di ricerca in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università degli Studi di Siena, si occupa di fascismo, neofascismo e storia dei trasporti in Italia. Tra le sue pubblicazioni figurano “Il cittadino d’Italia”. Storia delle cittadinanze onorarie a Benito Mussolini (FrancoAngeli, 2023 – Premio Mario Pannunzio 2024) e Storia del Dopolavoro ferroviario italiano. 1925-2025 (Il Mulino, 2025).

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