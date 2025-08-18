Michele Crestacci premiato ad Apriti Borgo

Foto pagina Fb Apriti Borgo - Campiglia Marittima

“Testimone dell’arte di coinvolgere e creare empatia con il pubblico”. Congratulazioni a Michele Crestacci premiato ad Apriti Borgo con la targa “Tra strada e palcoscenico”. L’attore livornese è stato inoltre protagonista al festival di Campiglia Marittima con il suo spettacolo “Un anno vissuto pericolosamente”.

