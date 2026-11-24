Michele Saviozzi in vetrina alla Melograno Art Gallery

La Melograno Art Gallery dedica una vetrina espositiva a Michele Saviozzi, artista che ha fatto del ritratto il centro della propria ricerca, sviluppando un linguaggio personale attraverso l'uso dell'inchiostro su carta e una rigorosa predilezione per il bianco e nero

La Melograno Art Gallery dedica una vetrina espositiva a Michele Saviozzi, artista che ha fatto del ritratto il centro della propria ricerca, sviluppando un linguaggio personale attraverso l’uso dell’inchiostro su carta e una rigorosa predilezione per il bianco e nero.

Il suo lavoro non si esaurisce nella ricerca della somiglianza fisionomica: ciò che interessa all’artista è soprattutto cogliere il carattere, restituire attraverso uno sguardo, un’espressione o una particolare inclinazione del volto qualcosa della personalità di chi viene rappresentato. La mano è sicura, il tratto deciso, la precisione impeccabile, ma il risultato non ha nulla della freddezza compassata del ritratto tradizionale. Al contrario, ogni volto conserva una naturalezza immediata, una freschezza contemporanea che lo rende vivo e riconoscibile.

La costruzione dell’immagine avviene attraverso la paziente accumulazione di piccoli segni, con il puntinismo e il tratteggio incrociato. La luce emerge dal bianco della carta, mentre le ombre prendono forma attraverso una trama fittissima di punti e linee. È un procedimento minuzioso, nel quale la precisione tecnica non diventa mai esercizio fine a se stesso, ma rimane al servizio dell’espressione.

Dopo diverse esperienze come fumettista, illustratore e vignettista, Saviozzi ha maturato uno stile riconoscibile, capace di muoversi tra riferimenti cinematografici, personaggi iconici e ritratti di intensa umanità. Da Poirot a Joker, dai volti più duri e segnati a quelli più delicati, la sua galleria di personaggi attraversa caratteri e atmosfere differenti, trovando negli occhi uno dei principali strumenti di racconto.

Nella vetrina della Melograno Art Gallery sarà presentata una selezione di opere dedicate al cinema e all’umanità, in un percorso dove ogni ritratto diventa un incontro e ogni volto una piccola storia da scoprire.

Michele Saviozzi – Vetrina d’artista

27–29 novembre 2026

Vernissage: sabato 28 novembre, ore 18

Melograno Art Gallery

Via Marradi 62/68 – Livorno

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